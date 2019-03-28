Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da 6 Muhalif Parti Birleşiyor

Etiyopya'da 6 Muhalif Parti Birleşiyor

47 dakika önce

ADDİS Etiyopya'da içerisinde muhalefetin önde gelen partilerinin de olduğu 6 siyasi parti, gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde birleşme kararı aldı.

Etiyopya'da 6 Muhalif Parti Birleşiyor, System.String[]
ADDİS Etiyopya'da içerisinde muhalefetin önde gelen partilerinin de olduğu 6 siyasi parti, gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde birleşme kararı aldı.

Başkent Addis Ababa'da basın toplantısı düzenleyen Vatansever Ginbot 7 Hareketi, Etiyopya Demokratik Partisi, Gambella Bölgesel Hareketi, Tüm Etiyopya Birliği Partisi, Mavi Parti ve Birlik Partisi yöneticileri birleşeceklerini duyurdu.

Partiler, birleşme için mayıs ayı içerisinde ortak bir kongre düzenleyeceklerini ve yeni yöneticilerini seçeceklerini açıkladı.

Ülkede dört partiden oluşan iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesine (EPRDF) karşı birleşen partiler, 2020 yılında yapılması planlanan genel seçime de tek parti altında girecek.

Etnik federalizmi benimseyen ve seçimlerde "çoğunluk oy sistemini" kullanan ülkede ittifaklar milletvekili çıkarabilmek ve seçimi kazanmak için büyük önem taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:29 Kaynak: AA

Addis Ababa, Etiyopya, Güncel
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