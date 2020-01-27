Etiyopya'da 7 milyon kişi, gıda yardımına muhtaç - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da tekrarlayan kuraklık koşulları sebebiyle yaklaşık 7 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetim Komisyonu yaptığı açıklamada, ülkedeki 7 milyon kişi için 1 milyar dolarlık yardım çalışması yapılması gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, küresel iklim değişikliği nedeniyle tekrarlayan kuraklık koşullarının ekonomiyi ve halkın yaşantısını olumsuz etkilediği kaydedildi.