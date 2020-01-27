Etiyopya'da 7 milyon kişi, gıda yardımına muhtaç - Son Dakika
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Etiyopya'da 7 milyon kişi, gıda yardımına muhtaç

6 saat önce

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da tekrarlayan kuraklık koşulları sebebiyle yaklaşık 7 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Etiyopya'da 7 milyon kişi, gıda yardımına muhtaç, System.String[]

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da tekrarlayan kuraklık koşulları sebebiyle yaklaşık 7 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetim Komisyonu yaptığı açıklamada, ülkedeki 7 milyon kişi için 1 milyar dolarlık yardım çalışması yapılması gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, küresel iklim değişikliği nedeniyle tekrarlayan kuraklık koşullarının ekonomiyi ve halkın yaşantısını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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