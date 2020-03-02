Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 124. yıl dönümü - ADDİS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 124. yıl dönümü - ADDİS - Son Dakika

Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 124. yıl dönümü - ADDİS

6 saat önce

Geleneksel kıyafetlerle etkinliğe katılanlar Yürüyüş yapılması Geleneksel müzik aletleri çalınması Resim yapanlar Etkinlikten detaylar Etiyopya ordusunun, 1 Mart 1896'da yaşanan Adowa Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin 124.

Geleneksel kıyafetlerle etkinliğe katılanlar

Yürüyüş yapılması

Geleneksel müzik aletleri çalınması

Resim yapanlar

Etkinlikten detaylar Etiyopya ordusunun, 1 Mart 1896'da yaşanan Adowa Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin 124. yıl dönümü dolayısıyla başkent Addis Ababa'daki Kral II. Menelik Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Bazı Etiyopyalılar, etkinliğe askeri ve geleneksel kıyafetle katıldı.

Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 124. yıl dönümü - ADDİS

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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