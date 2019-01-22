Etiyopya'da Af Yasasından 13 Bin Kişi Yararlandı

ADDİS Etiyopya'da son 6 ayda devlete karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş ya da yargılanan 13 bin kişi afla serbest kaldı.

ADDİS Etiyopya'da son 6 ayda devlete karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş ya da yargılanan 13 bin kişi afla serbest kaldı.



Etiyopya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 ay önce çıkarılan af yasasından 13 bin kişinin faydalandığı belirtildi.



Yasanın sağladığı başvuru hakkının dün sona erdiğine işaret edilen açıklamada, aftan, zorla alıkoyma, soykırım ve yargısız infaz gibi suçlara karışanların yararlanamadığı ifade edildi.



Etiyopya'da geçen yıl hükümetin değişmesinin ardından çok sayıda silahlı grup terör örgütü listesinden çıkarılmış, vatana ihanet ve anayasaya karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş ve yargılanan kişilere yönelik Temmuz 2018'de af yasası çıkarılmıştı.

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