Etiyopya'da Aksum Krallığı dönemine ait kayıp şehir bulundu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Etiyopya'da Aksum Krallığı dönemine ait kayıp şehir bulundu - Son Dakika

Etiyopya'da Aksum Krallığı dönemine ait kayıp şehir bulundu

6 saat önce

Etiyopya'da Aksum Krallığı döneminde ticari merkezlerden biri olduğu anlaşılan ve Afrika'daki Hristiyanlık tarihine ışık tutacak kayıp bir şehir keşfedildi.

Etiyopya'da Aksum Krallığı dönemine ait kayıp şehir bulundu, System.String[]

Etiyopya'da Aksum Krallığı döneminde ticari merkezlerden biri olduğu anlaşılan ve Afrika'daki Hristiyanlık tarihine ışık tutacak kayıp bir şehir keşfedildi.

Aralarında Johns Hopkins Üniversitesi ve Yale Üniversitesinden araştırmacıların bulunduğu arkeologlar, Antiquity dergisinde yayımladıkları makalede, hakkında az şey bilinen Aksum Krallığı medeniyetine ilişkin önemli bir keşif yaptıklarını duyurdu.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde bulunan ve "Beta Semani" olarak adlandırılan kayıp şehirde, birbirinden ilginç kişisel eşyaların yanı sıra 4. yüzyıla ait bir kilise de bulundu.

Radyokarbon tekniğiyle buradaki ilk yaşamın milattan önce 750 yılına uzandığı anlaşılırken, bölgenin daha sonra Kızıldeniz'i krallığın başkenti Aksum şehrine bağlayan bir ticari merkeze dönüştüğü belirtildi.

Kral Necaşi dönemine ait paralar bulundu

Fotoğrafları paylaşılan bulgular arasında üzerinde boğa figürü bulunan altın bir yüzük ve haçlarla süslenmiş madeni paralar da var.

Paraların arasında İslam'ın yayıldığı ilk dönemlerde Müslüman muhacirlere kucak açan Aksum Kralı Ashame (Kral Necaşi) dönemine ait olanları da bulunuyor. O döneme ait paraların üzerindeki kral resimleri dikkati çekiyor.

Milat ile milattan sonra 9. yüzyıl arasında hüküm süren Aksum Krallığı, 4. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından Sahra Altı Afrika'da bu dinin yayılmasında önemli rol oynadı.

Aksum Krallığı, bugünkü Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre, Yemen, Suudi Arabistan'ın güneyi, Mısır ve Sudan'ın bazı bölgelerinde hüküm sürüyordu.

Etiyopya, Afrika, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Komünist Başkan'dan minibüsçülere rest! Zam konusunda geri adım atmadı
Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan oyuncu Berk Oktay'dan dava sonrası ilk açıklama: Namus davamdır 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
17:46 OECD ülkeleri arasında gelecekte en fazla emeklilik yaşı Türkiye'de artacak - Son Dakika Haber
17:46 Avrupa Merkez Bankası'ndan faizleri en düşük seviyede tutma kararı: Hedef yüzde 2 enflasyon - Son Dakika Haber
17:46 Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin - Son Dakika Haber
17:38 Şiddetli rüzgar İsrail'de askeri üssü vurdu - Son Dakika Haber
17:35 Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika Haber
17:20 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi - Son Dakika Haber
17:16 YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:47:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'da Aksum Krallığı dönemine ait kayıp şehir bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]