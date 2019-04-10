Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da Alkollü İçecek Reklamları Yasaklandı

Etiyopya'da Alkollü İçecek Reklamları Yasaklandı

1 saat önce

Etiyopya hükümeti, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi çalışmaları kapsamında, alkollü içecek reklamlarını yasaklama kararı aldı.

Etiyopya'da Alkollü İçecek Reklamları Yasaklandı, System.String[]
Etiyopya hükümeti, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi çalışmaları kapsamında, alkollü içecek reklamlarını yasaklama kararı aldı.

Etiyopya Sağlık Bakanı Amir Aman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Afrika ülkelerinde başlatılan sağlıklı yaşam çalışmalarının bir parçası olarak ülkede alkollü içecek reklamlarının yasaklandığını belirtti.

Bakan Aman, alkollü içecek reklamı yapan yayın kuruluşlarının söz konusu yasağa uyması gerektiğine işaret ederek, "Alkollü içki reklamlarının yasaklanması dışında alkollü içkilerle bağlantılı tüm piyango ödülleri ve ilanları yasaklandı." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'da şubat ayında, devlet kurumları, tıbbi tesisler ve eğlence merkezlerinin yakınında sigara içilmesi ve 21 yaş altındaki kişilere alkol satışı hükümet tarafından yasaklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:25 Kaynak: AA
Afrika, fahrettin koca, Etiyopya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İstanbul Yorumu: Şaibeler İptale Götürür Son Dakika! YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusuf İlçesinde Seçimler İptal Edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:17:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da Alkollü İçecek Reklamları Yasaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]