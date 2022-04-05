Etiyopya'da Amhara etnik grubuna ait toplu mezar bulundu - Son Dakika

Etiyopya'da Amhara etnik grubuna ait toplu mezar bulunduğu bildirildi.

Etiyopya basınındaki habere göre, Amhara Bölgesi Hükümeti İletişim Ofisi, Gondar Üniversitesi araştırma ekibinin Welkait-Tegede ve Telemt bölgelerinde toplu mezar araştırmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Amhara etnik grubuna ait bir toplu mezarın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

"Cehennem" olarak da adlandırılan HalawaWoyane bölgesindeki bir hapishane bölgesinde yapılan kazılar sonucunda 5 cesedin kalıntılarının bulunduğu, birçok insanın bu bölgede öldürüldüğü kaydedildi.

Kurbanların, 1982'den itibaren Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) tarafından kullanılan hapishanede öldükleri belirtildi.