Etiyopya'da ateş altındaki sivillere ilişkin endişe büyüyor - Son Dakika

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin elinde bulunan kuzeydeki Tigray eyaletinin başkenti Mekelle şehrine yaklaşırken, burada yaşayan yüz binlerce sivilin çatışmalarda zarar görmesinden endişe ediliyor.

Hava saldırılarının yanı sıra tankların, füzelerin ve ağır silahların kullanıldığı operasyonda Mekelle halkına ateşten sakınmaları için "kendilerini koruma" çağrısı yapan Addis Ababa hükümetinin TPLF'ye teslim olması için verdiği 72 saat yarın dolacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), hükümetin müzakereyi reddederek operasyona devam kararı alması üzerine mevcut durumu ele almak için bugün toplanacak.

Çok sayıda ülke ve sivil toplum örgütü sivillerin zarar göreceğine ilişkin endişelerini paylaşmayı sürdürüyor.

"Sivilleri hedef almak savaş suçu"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, Etiyopya'da arabuluculuk yapılması için çağrıda bulunuyor ve bu trajik çatışmayı bitirmek için Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Afrika Birliğinin çabalarını destekliyor." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Tigray liderlerinin sivillerin arasında saklanıyor olduğuna ilişkin suçlama Etiyopya devletine yoğun yerleşimin bulunduğu alanlarda ağır silahlar kullanması için açık bir yetki vermiyor." dedi.

Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Direktörü Deprose Muchena ise uluslararası yasalarda kasti olarak sivillere saldırmanın yasak olduğunu ve bunun savaş suçu sayılacağını hatırlattı.

40 binden fazla kişi Sudan'a kaçtı

21'inci gününe girilen operasyonda şimdiye karar yüzlerce hatta binlerce kişinin öldüğü tahmin edilirken, Etiyopya sınırından Sudan'a geçenlerin sayısı da 40 bini aştı.

Etiyopya ordusu, çok sayıda TPLF gücünün teslim olduğunu açıklarken, TPLF ise ulusal ordunun bir mekanize tümenini yok ettiğini ileri sürdü.

Bölgedeki iletişim hatlarının kesik olmasından ötürü tarafların açıklamaları bağımsız kaynaklarca teyit edilemiyor.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.