Etiyopya'da ayrılıkçı Tigray ve Amhara bölgelerini birbirine bağlayan tek köprü yıkıldı - Son Dakika

ADDİS Uluslararası Kurtarma Komitesi, Etiyopya'nın kuzeyindeki ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) bulunduğu Tigray ve Amhara bölgelerini birbirine bağlayan Tekeze Nehri üzerindeki tek köprünün yıkıldığını bildirdi.

Komite tarafından yapılan açıklamada, köprünün yıkımının, insani yardım kuruluşlarının yaklaşık 900 bin kişinin kıtlıkla karşı karşıya olan Tigray bölgesine yapılacağı yardımları "daha fazla engelleyeceği" belirtildi.

Köprünün kimin tarafından yıkıldığı bilinmezken bölgede uzun süredir Etiyopya hükümeti ile yerel güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, yıkılan köprü hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edildi

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Tigray'daki çiftçilerin hasat mevsimini (haziran, temmuz, ağustos) kullanmalarını sağlamak için bu kararın alındığı kaydedilen açıklamada, bundan sonra bölgede yardım kuruluşlarının ordunun eskortu olmadan çalışacağı belirtilmişti.

Açıklamada, bölgede TPLF güçlerinin hala dağınık bir durumda olduğu ve ara sıra saldırı yaptığı iddia edilmişti.

"Krize askeri bir çözüm olmadığını bir kez daha gösteriyorlar"

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Tigray bölgesindeki son olayların endişe verici olduğuna dikkati çekerek, "Krize askeri bir çözüm olmadığını bir kez daha gösteriyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştüğünü aktaran Guterres, "Düşmanlıkların etkili bir şekilde durdurulacağından umutluyum. Sivillerin korunması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve siyasi çözümün bulunması esastır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.