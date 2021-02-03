Etiyopya'da BAE Büyükelçiliğine saldırı planlayan 15 kişi yakalandı - Son Dakika

ADDİS Etiyopya'da, Birleşik Arap Emirliği'nin (BAE) Addis Ababa Büyükelçiliğine saldırı planlayan 15 kişiyi gözaltına alındı.

Etiyopya Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisinden (NISS) yapılan açıklamada, İsveç'te yaşayan ve uyruğu belirtilmeyen Ahmed İsmail liderliğindeki 15 kişinin BAE'nin Addis Ababa Büyükelçiliğine saldırı hazırlığı yaparken güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, ekibi yöneten Ahmed İsmail'in İsveç'te gözaltına alındığı, Etiyopya'daki operasyonlar sırasında da çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve belgenin ele geçirildiği ifade edildi.

Terör grubunun, İsveç polisiyle yapılan istihbarat paylaşımıyla ortaya çıkarıldığı aktarılan açıklamada, Sudan'daki BAE Büyükelçiliğine de başka bir grup tarafından saldırı planlandığı ve bu örgütün de çökertildiği kaydedildi.