Etiyopya'da başarısız darbe girişimi: Genelkurmay başkanı öldürüldü
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Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara yönetim bölgesinde yaşanan darbe girişiminde Etiyopya Genelkurmay Başkanının da içinde bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.
Etiyopya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:53
'nın kuzeyindeki Amhara yönetim bölgesinde yaşanan darbe girişiminde Etiyopya Genelkurmay Başkanının da içinde bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Başbakanlık
ofisinin yaptığı açıklamaya göre Amhara'nın başkenti Bahir Dar'da Cumartesi günü akşam saatlerinde bir generalin Amhara'nın yönetimini ele geçirmek için başlattığı iki ayrı saldırıda Etiyopya Genelkurmay Başkanı, emekli bir general ile Amhaba bölgesi başkanı ve danışmanı öldürüldü.
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