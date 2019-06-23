Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da başarısız darbe girişimi: Genelkurmay başkanı öldürüldü
Son Dakika Dünya Haber

Etiyopya'da başarısız darbe girişimi: Genelkurmay başkanı öldürüldü

47 dakika önce

Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara yönetim bölgesinde yaşanan darbe girişiminde Etiyopya Genelkurmay Başkanının da içinde bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'da başarısız darbe girişimi: Genelkurmay başkanı öldürüldü, System.String[]
Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara yönetim bölgesinde yaşanan darbe girişiminde Etiyopya Genelkurmay Başkanının da içinde bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Başbakanlık ofisinin yaptığı açıklamaya göre Amhara'nın başkenti Bahir Dar'da Cumartesi günü akşam saatlerinde bir generalin Amhara'nın yönetimini ele geçirmek için başlattığı iki ayrı saldırıda Etiyopya Genelkurmay Başkanı, emekli bir general ile Amhaba bölgesi başkanı ve danışmanı öldürüldü.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:53 
Etiyopya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya basını İstanbul seçimini böyle duyurdu ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e 'çok güzel içerikli' mektup! "ABD İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenledi" iddiası HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 23:40:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da başarısız darbe girişimi: Genelkurmay başkanı öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]