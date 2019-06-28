Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da başarısız darbe girişimi sonrası 250'yi aşkın kişi gözaltına alındı
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Etiyopya'da başarısız darbe girişimi sonrası 250'yi aşkın kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın kuzeyinde yer alan Amhara eyaletinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen darbe girişimi nedeniyle başkent Addis Ababa ve Bahir Dar şehrinde 250'yi aşkın kişi gözaltına alındı.

Etiyopya'da başarısız darbe girişimi sonrası 250'yi aşkın kişi gözaltına alındı, System.String[]
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın kuzeyinde yer alan Amhara eyaletinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen darbe girişimi nedeniyle başkent Addis Ababa ve Bahir Dar şehrinde 250'yi aşkın kişi gözaltına alındı.

Etiyopya devlet televizyonunun duyurduğu haberde kaç kişinin tutuklandığı açıklanmazken, darbe girişiminin yapıldığı bölgede siyasi açıdan güçlü olan Ulusal Amhara Hareketi sözcüsü Christian Tadele, 56 üyelerinin başkentte gözaltına alındığını, Oromia şehrindeyse yine üyelerini hedef alan bazı tutuklamaların olduğunu söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08 
Afrika, Etiyopya, Dünya
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