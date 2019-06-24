Etiyopya'da başarısız darbe girişiminden sorumlu tutulan General Tsige öldürüldü
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Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Amhara Eyaleti'nde cumartesi akşamı yapılan darbe girişimine ön ayak olduğu iddia edilen General Asamnew Tsige'nin vurularak öldürüldüğü açıklandı. Cumartesi gerçekleşen darbe girişiminde Genel Kurmay Başkanı dahil 5 üst düzey devlet yetkilisi öldürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:23
Doğu Afrika
ülkesi Etiyopya
'nın Amhara Eyaleti'nde cumartesi akşamı yapılan darbe girişiminin lideri olduğu iddia edilen General Asamnew Tsige'nin vurularak öldürüldüğü açıklandı.
Cumartesi akşamı düzenlenen darbe teşebbüsünde Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ile Amhara Eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen dahil toplam 5 kişi yaşamını yitirmişti.
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