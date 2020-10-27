Etiyopya'da başbakana bombalı saldırı düzenleyen 5 kişi hapse mahkum edildi - Son Dakika

ADDİS Etiyopya Federal Yüksek Mahkemesi, Başbakan Abiy Ahmed'e destek mitinginde bombalı saldırı düzenleyen 5 kişiyi hapse mahkum etti.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, başkent Addis Ababa'da 2018 yılındaki mitingde Başbakan Abiy Ahmed'i hedef alan el bombalı saldırıyı planlayan ve icra eden 4 kişiye 5 ila 23 yıl, 1 kişiye de ömür boyu hapis cezası verildi.

Ahmed, bu saldırıdan yara almadan kurtulmuş ancak olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Binlerce kişinin katıldığı miting, Başbakan Ahmed göreve geldikten 2 ay sonra gerçekleştirilmişti.