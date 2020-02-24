Etiyopya'da başbakana destek mitingine bombalı saldırı: 30 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etiyopya'da başbakana destek mitingine bombalı saldırı: 30 yaralı - Son Dakika

Etiyopya'da başbakana destek mitingine bombalı saldırı: 30 yaralı

6 saat önce

Etiyopya'da Başbakan Abiy Ahmed'e destek mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Etiyopya'da başbakana destek mitingine bombalı saldırı: 30 yaralı, System.String[]

Etiyopya'da Başbakan Abiy Ahmed'e destek mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, dün Oromiya eyaletinin Ambo kentindeki mitingde yapılan bombalı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde mitinge Başbakan Ahmed'in katılmadığı vurgulandı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edilen haberde, 6 şüphelinin gözaltına alındığı saldırıya ilişkin incelemenin sürdüğünün altı çizildi.

Haberde, el bombası kullanıldığı tahmin edilen saldırıdan bölgedeki muhalif Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) sorumlu tutulduğu ve saldırının ağustos ayında yapılacak genel seçimler öncesi ülkedeki güvenlik endişelerini artırdığı kaydedildi.

Ülkede geçen hafta da Burayu kentindeki güvenlik sorumlusu Solomon Tadesse suikaste uğramıştı.

Doğu Afrika'nın en kabalalık ülkesi olan Etiyopya'da son yıllarda etnik ve siyasi çatışmalar tırmanışa geçti.

Başbakan Abiy Ahmed'in görevi devraldığı 2018'den bu yana görülen etnik çatışmalarda, şimdiye kadar yüz binlerce kişi yerinden oldu, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak
Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu Son dakika: Van Başkale'de deprem sebebiyle okullar 15 gün tatil edildi Son dakika: Eski Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis memuru FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:41 Stage Box için geri sayıma geçildi
15:41 Şarkıcı Tuğba Ekinci,Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi
15:01 'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı
14:58 Nil Karaibrahimgil, muhteşem eğlenceli konseri Bostancı'yı çosturdu
14:55 Selin Ciğerci, derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 15:48:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'da başbakana destek mitingine bombalı saldırı: 30 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]