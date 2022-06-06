Etiyopya'da Bitcoin kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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Etiyopya'da Bitcoin kullanımı yasaklandı

06.06.2022 16:19
Etiyopya'da Bitcoin kullanımı yasaklandı

ADDİS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da kripto para birimi Bitcoin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

ADDİS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da kripto para birimi Bitcoin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Etiyopya Merkez Bankası'ndan (NBE) yapılan açıklamada, ülkedeki Bitcoin kullanıcılarına karşı gerekli yasal önlemlerin alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya'da Bitcoin ile işlemlerin yasa dışı olduğu ve bu yolla işlem yapanlara karşı önlem alınacağı kaydedildi.

Ülkede sadece ulusal para birimi Etiyopya birrinin kullanılacağı bildirilen açıklamada, tüm finansal işlemlerin bunun üzerinden yapılacağı belirtildi.

Afrika'da ilk kez Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edilmişti. Orta Afrika Cumhuriyeti, El Salvador'dan sonra Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul eden ikinci ülke olmuştu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'da Bitcoin kullanımı yasaklandı - Son Dakika

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