Etiyopya'da BM'nin insani yardımları yağmalandı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Amhara bölgesinde gıda ve insani yardım malzemelerinin yağmalandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın brifinginde, "Kombolcha'daki küçük çaplı gıda hırsızlığı son günlerde depolarda toplu yağmalamaya dönüştü." dedi.

Yağmalanan insani yardım malzemeleri arasında yetersiz beslenmeye maruz kalan çocuklar için besin değeri yüksek gıdaların da bulunduğunu belirten Dujarric, yağmalamanın merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri ve yerel halk tarafından yapıldığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.

Bu durumun Etiyopya'nın kuzeyinde gıda güvensizliği yaratacağını ifade eden Dujarric, yağmalamaların engellenemediğini, BM çalışanlarına silah çekildiğini ve bu nedenle Dünya Gıda Programının Dessie ve Kombolcha'da gıda dağıtımını askıya aldığını belirtti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.