Etiyopya'da camilerin ve kiliselerin kundaklanması protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etiyopya'da camilerin ve kiliselerin kundaklanması protesto edildi - Son Dakika

Etiyopya'da camilerin ve kiliselerin kundaklanması protesto edildi

6 saat önce

Etiyopya'da 4 cami ve 1 kilisenin ateşe verilmesinin ardından tepki gösterileri düzenlendi.

Etiyopya'da camilerin ve kiliselerin kundaklanması protesto edildi, System.String[]

Etiyopya'da 4 cami ve 1 kilisenin ateşe verilmesinin ardından tepki gösterileri düzenlendi.

Ülkenin kuzeyindeki Hristiyanların çoğunluktan olduğu Amhara eyaletinde camilerin ve kiliselerin ateşe verildiğinin ortaya çıkmasının ardından, dün, binlerce kişi sokaklara indi.

AA muhabirinin yerel sakinlerden edindiği bilgiye göre, Oromiya eyaletinin farklı kentlerinde yapılan gösterilerde, dini mekanların korunması için hükümete çağrı yapıldı.

Kundaklamalara ilişkin şimdiye kadar 5 şüpheli gözaltına alındı.

Başbakan Abiy Ahmed, dini mekanlara yapılan saldırıları kınayarak, halkı nefret söylemlerinden sakınmaya çağırdı.

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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