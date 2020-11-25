Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki bir caminin yakınına yerleştirilmiş mayın, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Fana televizyonunun haberine göre, eyaletin Sebeta kasabasındaki Muhammed Reja Camisi'nin yakınında yerleştirilmiş mayın, bölgede yaşayanlar tarafından fark edildi.
Güvenlik güçleri, mayını imha ederek işlek alanda yaşanabilecek can ve mal kayıplarını önledi.
Hristiyan ve Müslüman nüfusun birlikte yaşadığı bölge, başkent Addis Ababa'dan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne karşı başlatılan askeri operasyon sonrası güvenlik önlemleri had safhaya çıkarılırken, Addis Ababa polisi, 4 Kasım'dan bu yana karışıklık çıkarmak isteyen 800 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Etiyopya'da caminin yakınına yerleştirilmiş mayın etkisiz hale getirildi - Son Dakika