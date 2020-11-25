Etiyopya'da caminin yakınına yerleştirilmiş mayın etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Güvenlik güçleri, mayını imha ederek işlek alanda yaşanabilecek can ve mal kayıplarını önledi.

Fana televizyonunun haberine göre, eyaletin Sebeta kasabasındaki Muhammed Reja Camisi'nin yakınında yerleştirilmiş mayın, bölgede yaşayanlar tarafından fark edildi.

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