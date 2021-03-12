Etiyopya'da çatışmalardan kaçan Tigray halkına gıda yardımı yapıldı - Son Dakika

Etiyopya'da çatışmalardan kaçan Tigray halkına gıda yardımı yapıldı
12.03.2021 17:38
Yardım uçağının inişi Yardım malzemelerinin indirilişi Yardım kuruluşu yetkilisinin konuşması Yardımların dağıtılması ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde yaşanan çatışmalardan kaçarak Mekele kentine sığınanlara gıda yardımı yaptı.
Yardım uçağının inişi
Yardım malzemelerinin indirilişi
Yardım kuruluşu yetkilisinin konuşması
Yardımların dağıtılması ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde yaşanan çatışmalardan kaçarak Mekele kentine sığınanlara gıda yardımı yaptı.
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