Etiyopya'da cezaevindeki muhalifler açlık grevini sona erdirdi - Son Dakika

Etiyopya'da cezaevinde bulunan 4 muhalifin 39 gündür sürdürdüğü açlık grevini sona erdirdiği bildirildi.
Muhaliflerin avukatı Tuli Bayissa, basına yaptığı açıklamada, açlık grevine son veren 4 muhalifin sağlık durumlarının son günlerde kötüleştiğini aktardı.
Bayissa, "Hapisteki muhaliflerden Jawar Mohammed, Bekele Gerba, Hamza Adane ve Dejene Tafa açlık grevine son verme kararı aldı." ifadesini kullandı.
Açlık grevine son verdikten sonra tedavi altına alınan tutuklu muhalifler, Eylül 2020'de Etiyopya'da aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesi sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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