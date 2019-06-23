Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da darbe girişimi kontrol altına alındı
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Etiyopya'da darbe girişimi kontrol altına alındı

26 dakika önce

Etiyopya'da Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişimi kontrol altına alındı.

Etiyopya'da darbe girişimi kontrol altına alındı, System.String[]
Etiyopya'da Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişimi kontrol altına alındı.
?Etiyopya medyası, Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişiminin kontrol altına alındığını duyurdu. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yasa dışı hareket, yalnızca Amhara Bölgesi değil, tüm bölgeler ve Etiyopyalılar tarafından kınanmalıdır. Federal hükümet, yasadışı silahlı grupların caydırılması, gözaltına alınması ve tutuklanması için kendisini adamıştır" dedi.


- Etiyopya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Etiyopya, Dünya
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