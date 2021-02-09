Etiyopya'da dini liderlerden barışın sağlanması için Tigray'a ziyaret - Son Dakika

Etiyopyalı dini liderler ve kanaat önderlerinin, ordunun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) operasyonu sonrası Tigray bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için devreye girdiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya Dinler Arası Konseyinin oluşturduğu bir heyet, Tigray'ın başkenti Mekelle'ye 3 günlük ziyaret düzenleyecek.

Ziyaret kapsamında bölge halkıyla ve toplumun ileri gelenleriyle görüşmeyi planlayan heyet, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla çeşitli temaslarda bulunacak.

Heyet ayrıca, askeri operasyon sonrası Tigray halkının geçici eyalet hükümetine destek vermesi için de çalışmalar yürütecek.

Çatışmalar 3 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti. Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamlandığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü ele geçirilmişti.