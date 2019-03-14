Etiyopya'da Düşen Uçağın Kara Kutusu Fransa'da
1 saat önce
– Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi uçuşunu yaptığı sırada düşen Boeing 737-8 Max tipi yolcu uçağının kara kutusu inceleme için Paris'e ulaştı.
– Etiyopya
Havayolları'nın Addis Ababa- Nairobi
uçuşunu yaptığı sırada düşen Boeing
737-8 Max tipi yolcu uçağının kara kutusu inceleme için Paris
'e ulaştı.
Etiyopya Havayolları sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kaza Araştırma Bürosu (AIB) başkanlığındaki bir Etiyopyalı heyet, Uçuş Veri Kaydedicisi'ni (FDR) ve Kokpit Ses Kayıt Cihazı'nı (CVR) inceleme için Paris'e gönderdi" denildi. Fransa
Araştırma ve Analiz Bürosu (BEA) ise uçağın kara kutusunun kendilerine ulaştığını ve kara kutuyu inceleyeceklerini duyurdu. Ancak, incelemenin ne kadar süreceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Uluslararası kurallar gereği Fransa tarafından yapılacak incelemeyi Etiyopya 'danışman' sıfatı ile yürütecek. ABD
Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB
) da üretici ülkeyi temsilen incelemede yer alacak.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:17 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım
Rusya "Boeing 737 Max" Tipi Uçaklara Hava Sahasını Kapattı
Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı
New York'un Ünlü Mafya Babalarından Frank Cali Evinin Önünde Öldürüldü