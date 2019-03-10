Etiyopya'da Düşen Uçaktan Kurtulan Olmadı
1 saat önce
Etiyopya'da düşen Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağındaki 157 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.
Etiyopya
'da düşen Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737
tipi yolcu uçağındaki 157 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı. Bugün sabah saatlerinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa
'dan Kenya
'nın başkenti Nairobi
'ye giden Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Addis Ababa'ya 60 kilometre uzaklıktaki Bishoftu kasabasında düştü. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi. Açıklamada, uçakta 33 farklı uyruktan yolcunun bulunduğu, uçağın havalandıktan 6 dakika sonra düştüğü ifade edildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:21 Kaynak: İHA
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