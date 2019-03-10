Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da Düşen Uçaktan Kurtulan Olmadı

Etiyopya'da Düşen Uçaktan Kurtulan Olmadı

1 saat önce

Etiyopya'da düşen Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağındaki 157 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.

Etiyopya'da Düşen Uçaktan Kurtulan Olmadı, System.String[]
Etiyopya'da düşen Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağındaki 157 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı. Bugün sabah saatlerinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Addis Ababa'ya 60 kilometre uzaklıktaki Bishoftu kasabasında düştü. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, 149 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi. Açıklamada, uçakta 33 farklı uyruktan yolcunun bulunduğu, uçağın havalandıktan 6 dakika sonra düştüğü ifade edildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

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