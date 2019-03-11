Etiyopya'da Düşen Yolcu Uçağı - Addis
40 dakika önce
Nairobi'ye giderken başkent Addis Ababa'da dün düşen Etiyopya Havayollarına ait uçakta yaşamını yitiren 157 kişi için başkent Addis Ababa'daki Etiyopya Havayolu Pilotları Derneği'nde anma töreni düzenlendi.
Nairobi
'ye giderken başkent Addis Ababa
'da dün düşen Etiyopya
Havayollarına ait uçakta yaşamını yitiren 157 kişi için başkent Addis Ababa'daki Etiyopya Havayolu Pilotları Derneği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan havayolları çalışanları üzüntü yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:48 Kaynak: AA
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