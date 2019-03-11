Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da Düşen Yolcu Uçağı - Addis

Etiyopya'da Düşen Yolcu Uçağı - Addis

40 dakika önce

Nairobi'ye giderken başkent Addis Ababa'da dün düşen Etiyopya Havayollarına ait uçakta yaşamını yitiren 157 kişi için başkent Addis Ababa'daki Etiyopya Havayolu Pilotları Derneği'nde anma töreni düzenlendi.

Nairobi'ye giderken başkent Addis Ababa'da dün düşen Etiyopya Havayollarına ait uçakta yaşamını yitiren 157 kişi için başkent Addis Ababa'daki Etiyopya Havayolu Pilotları Derneği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan havayolları çalışanları üzüntü yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:48 Kaynak: AA

Nairobi, Addis Ababa, Etiyopya, Kültür Sanat
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