Etiyopya'da eski Başbakan Meles Zenawi'nin kızı gözaltına alındı - Son Dakika

Etiyopya'da eski Başbakan Meles Zenawi'nin kızı gözaltına alındı

21.12.2020 20:17
Etiyopya'da eski Başbakan Meles Zenawi'nin kızı gözaltına alındı, System.String[]

Etiyopya'da eski Başbakan Meles Zenawi'nin kızı Semhal Meles'in gözaltına alındığı bildirildi.

Etiyopya'da eski Başbakan Meles Zenawi'nin kızı Semhal Meles'in gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) eski lideri olan Meles Zenawi'nin kızı Semhal Meles, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'de gözaltına alındı.

TPLF içerisinde aktif görevde olmadığı bilinen Semhal Meles'in niçin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

Semhal Meles'in annesi Azeb Mesfin, gözaltıyı doğrularken, kızının, 4 Kasım'da eyaletteki isyancı TPLF yönetimine karşı başlatılan askeri operasyon öncesinde bölgeye gittiğini belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Meles Zenawi, 1991'den vefat ettiği 2012 yılına kadar ülkeyi yönetmişti.

Başbakan, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'da eski Başbakan Meles Zenawi'nin kızı gözaltına alındı - Son Dakika


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