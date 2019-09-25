Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da etnik çatışmalar bin 200 can aldı
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Etiyopya'da etnik çatışmalar bin 200 can aldı

2 saat önce

ADDİS Etiyopya'da etnik çatışmalar nedeniyle son bir yılda bin 200 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'da etnik çatışmalar bin 200 can aldı, System.String[]

ADDİS Etiyopya'da etnik çatışmalar nedeniyle son bir yılda bin 200 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir yılda etnik çatışmalar yüzünden evini terk etmek zorunda kalanların sayısının yaklaşık 1,2 milyon olduğu ve bin 200 kişinin bu çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 650 kişi tutuklandı.

Somali-Oromo, Somali-Afar, Gumuz-Amhara, Tigray-Ahmara, Güney Halkları ve Oromo etnik grupları arasında yaşanan rekabet ve çatışma özellikle geçen yıl artışa geçmişti.

Ülkedeki etnik çatışmalar, çoğunlukla eyalet sınırlarında yaşanan anlaşmazlık, tarihi husumetler ve bazı etnik grupların diğer grupların çoğunluk olduğu yerlere yerleşmeye başlaması nedeniyle çıkıyor.

Etiyopya, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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