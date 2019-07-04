Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da FETÖ'cü eski okul müdürü gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Etiyopya'da FETÖ'cü eski okul müdürü gözaltına alındı

58 dakika önce

Etiyopya'nın Harar şehrinde Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından devralınan FETÖ okullarının eski müdürü Etiyopyalı Yasin Noor gözaltına alındı.

Etiyopya'da FETÖ'cü eski okul müdürü gözaltına alındı, System.String[]
Etiyopya'nın Harar şehrinde Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından devralınan FETÖ okullarının eski müdürü Etiyopyalı Yasin Noor gözaltına alındı. Rainbow Derneği adı altında yönetilen okulların müdürlüğünü yapan Noor, TMV'nin dün teslim aldığı okula bu sabah girerek provokasyon girişiminde bulundu. Etiyopya'nın yaklaşık iki yıl önce okulların devrine ilişkin karar almasına rağmen, FETÖ'den aldığı emirlerle devri engellemeye çalışan Noor, çıkardığı gerginliğin ardından polis tarafından gözaltına alınarak Harar'daki emniyet binasına götürüldü.
Okullardaki varlıkların ve demirbaşların tespiti için çalışmalar halen sürüyor.
6 FETÖ okulu daha var
FETÖ'nün Harar'daki okulların dışında biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam 6 okulu daha bulunuyor.
Öte yandan, eski FETÖ okulu çalışanlarının, geçen yıl vergi kaçakçılığı ve yardım paralarındaki yolsuzluk üzerine okul yöneticileri hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin federal polis soruşturması da halen devam ediyor.
AA'nın geçen yıl ele geçirdiği ve yayınladığı belgelere göre, hayır kurumu çatısı altında bağışlarla kurulan okullar, 2009 ve 2017 yılında ülke yasalarına aykırı şekilde şahıs şirketlerine satıldı.
Devri engellemek için 2017'de okulları, isimlerini değiştirerek Alman vatandaşlığı bulunan FETÖ'cüleri şirkete ortak yapan örgüt, diplomaları Türk Büyükelçiliği tarafından onaylanmayan öğretmen olduğu şüpheli çok sayıda kaçak Türk vatandaşını ülkede çalıştırmaya başladı.
Etiyopya medyasında, okulları "Alman yatırımcılara" devrettiği şeklinde propaganda yapan FETÖ, geçen yıl Almanya'da kendisine bağlı bir kurum üzerinden Etiyopya'daki okullar için verdiği iş ilanıyla kendi yalanını açığa çıkarmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:13 Kaynak: AA
Etiyopya, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' çıkışı: Türkiye'de de benzer bir adımı atmalı Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çin'den Türkiye'ye Sincan daveti Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:12:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da FETÖ'cü eski okul müdürü gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]