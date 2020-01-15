Etiyopya'da genel seçimler 16 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etiyopya'da genel seçimler 16 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika

Etiyopya'da genel seçimler 16 Ağustos'ta yapılacak

6 saat önce

ADDİS Etiyopya'da genel seçimlerin 16 Ağustos'ta düzenleneceği açıklandı.

Etiyopya'da genel seçimler 16 Ağustos'ta yapılacak, System.String[]

ADDİS Etiyopya'da genel seçimlerin 16 Ağustos'ta düzenleneceği açıklandı.

Ulusal Seçim Komisyonu, uzun süredir ertelenip ertelenmeyeceği tartışma konusu olan genel seçimlere ilişkin takvimi paylaştı.

Buna göre her 5 yılda seçim yapılan ülkede genel seçimler 16 Ağustos'ta düzenlenecek.

Resmi sonuçlar da bir sonraki hafta içinde kamuoyuna duyurulacak.

Başbakan Abiy Ahmed, seçimlere yeni kurulan Refah Partisi (PP) ile katılacak.

Etnik çatışmalar nedeniyle huzursuzluğun hakim olduğu ülkede, muhalifler adil ve şeffaf seçimlerin yapılmasını talep ediyor.

Ülke her seçim döneminden sonra şiddet olaylarına sahne oluyor.

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarını uyardı: Futbol yasası konusunda adımı kullanmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne yapılan başvuru sayısını açıkladı Araçların vızır vızır geçtiği yolda motosikletle 2 yatak taşıdılar Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
18:17 Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
18:16 Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım - Son Dakika
18:16 Spor büyükler tekvando şampiyonası'nın açılış seremonisi ankara'da yapıldı - Son Dakika
18:14 Kocaeli'nden Ankara'ya 'Akıllı Şehir' çıkarması - Son Dakika
18:11 Potada krallar, filede kraliçeler sahneye çıktı - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika
16:49 Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:22:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'da genel seçimler 16 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]