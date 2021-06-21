Etiyopya'da genel seçimler başladı - Son Dakika

Etiyopya'da, korona virüs (Covid-19) salgını ve ülke genelinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen ve yaklaşık 38 milyon seçmenin Parlamento'daki milletvekillerini belirleyeceği genel seçimler bugün başladı.

Etiyopya'da 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan fakat ilk olarak korona virüs (Covid-19) salgını, sonrasında ise seçimlerin organize edilmesi için zaman kazanmak adına ertelenen genel seçimler bugün başladı. Etiyopya Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin belirleneceği ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 2018 yılında seçilmesinden bu yana ülkede gerçekleştirilen ilk genel seçimde, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da uzun seçmen kuyrukları oluştu. Seçim sandıklarında mor yelekli seçim görevlileri ise, Covid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında kimliklerini kontrol etmeden önce seçmenlerin ellerine dezenfektan sıktı. Ayrıca güvenlik önlemlerinin de sıkılaştırıldığı genel seçimlerde, hafta sonu Addis Ababa'ya polis ekipleri konuşlandırılırken, ülke genelinde ise takviye polis kuvvetleri görevlendirildi. Ülke genelinde yaklaşık 38 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde, 547 seçim bölgesinden yaklaşık 5'te 1'inde seçim sandıklarının lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle açılmayacağı kaydedildi.

Etiyopyalı yetkililer tarafından yakılan açıklamada, bu bölgeler için 2. bir seçim daha düzenlenerek, bu seçim bölgelerinde 6 Eylül tarihinde seçim sandıklarının açılacağı belirtildi. Fakat Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, yaklaşık 350 bin kişinin kıtlık koşullarıyla karşı karşıya olduğu ve vahşetlerin belgelendiği Tigray'da, genel seçimlerin ne zaman düzenleneceği ise henüz belirlenmedi. ilk seçim takviminde Etiyopya'da, seçimden sonraki 5 gün içinde seçim bölgelerinden gelen ön sonuçların, 23 gün içinde ise kesin sonuçların açıklanacağı kaydedildi. Etiyopya Ulusal Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülkede seçimlere 40'tan fazla partiden 9 bin 500 adayın katıldığı, fakat bunların çoğunun bölgesel partiler olduğu ifade edildi. - ADDİS ABABA