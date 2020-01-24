Etiyopya'da havalimanında koronavirüse karşı sağlık taraması başladı - Son Dakika
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Etiyopya'da havalimanında koronavirüse karşı sağlık taraması başladı

6 saat önce

Afrika ülkesi Etiyopya'nın Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı sağlık taraması başlatıldı.

Etiyopya'da havalimanında koronavirüse karşı sağlık taraması başladı, System.String[]

Afrika ülkesi Etiyopya'nın Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı sağlık taraması başlatıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Etiyopya Halk Sağlığı Enstitüsü koronavirüse karşı alınan önlemler ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Afrika'nın en büyük havalimanlarından biri kabul edilen başkent Addis Ababa'daki Bole Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüse karşı sağlık taraması başlatıldığı belirtildi.

Sağlık taramasının Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi üzerine başlatıldığı kaydedildi.

Alınan önlemlerin, şubat ayında Addis Ababa'da Afrika Birliği tarafından düzenlenmesi planlanan ve birçok devlet başkanının katılacağı zirve öncesi gelmesine denk dikkati çekti.

Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ile bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si Çin'de tespit edilirken ülkede virüsten ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:10 Kaynak: AA
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