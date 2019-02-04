Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da İki Cami Ateşe Verildi

Etiyopya'da İki Cami Ateşe Verildi

9 dakika önce

ADDİS Etiyopya'nın Amhara eyaletinde iki caminin ateşe verildiği bildirildi.

Etiyopya'da İki Cami Ateşe Verildi, System.String[]
ADDİS Etiyopya'nın Amhara eyaletinde iki caminin ateşe verildiği bildirildi.

Amhara Medya Ajansının haberine göre, Amhara Eyaleti İslami İşler Konseyi Başkanı Şeyh Muhammed Hasan, dün Güney Gondar Bölgesi'nde Müslümanların düğün töreni sırasında Hristiyanlara hareket edildiğini düşünen saldırganların iki camiyi yaktığını açıkladı.

Düğün alanını süslemek için kullanılan ve matbaanın gönderdiği renkli müsvedde kağıt parçalarının arasına Hz. Meryem figürünün bulunduğu bir resmin de karıştığını belirten Hasan, bu durumun dini suistimal ederek ülkeyi karıştırmak isteyenler tarafından kullanıldığını ifade etti.

Hasan, bu tür saldırıların ne İslamı ve Hristiyanlığı ne de onların takipçilerini yansıttığının altını çizdi.

Ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Amhara'da, resmi rakamlara göre, nüfusun yüzde 18'ini Müslümanlar oluşturuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:40 Kaynak: AA

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