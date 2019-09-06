Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da iki yardım çalışanı öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Etiyopya'da iki yardım çalışanı öldürüldü

52 dakika önce

ADDİS Etiyopya'nın batısındaki Gambella bölgesinde iki yardım çalışanının kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Etiyopya'da iki yardım çalışanı öldürüldü, System.String[]

ADDİS Etiyopya'nın batısındaki Gambella bölgesinde iki yardım çalışanının kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Uluslararası yardım kuruluşu Action Against Hunger'dan (Açlığa Karşı Eylem) yapılan yazılı açıklamada, kuruluşa bağlı iki görevlinin, dün sabah saatlerinde silahlı kişilerin saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çalışanlarımız saldırıya uğradıklarında Nguenyyiel Mülteci Kampı'ndan seyahat halindeydi. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Gambelle bölgesinde acil olanlar hariç tüm yardım çalışmaları durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Etiyopya'daki iç savaştan kaçan yaklaşık 400 bin Güney Sudanlı mülteci bulunuyor.

Güney Sudanlı mültecilerin çoğunluğu sınırda yer alan Gambella bölgesinde kurulan kamplarda yaşıyor.

Etiyopya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 30 yaralı
Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu Emekli polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Dink cinayeti davasında ara karar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:29:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da iki yardım çalışanı öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]