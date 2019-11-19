Etiyopya'da iktidar koalisyonu partileri, uzun süredir yürütülen birleşme müzakerelerinde sonuca ulaşarak yeni ulusal partinin adının "Refah Partisi" olacağını açıkladı.

İktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesinden (EPRDF) yapılan açıklamaya göre, dün sona eren yürütme kurulu toplantısında, kurulacak yeni partinin programı, iç tüzüğü ve adında uzlaşıya varıldı.

Buna göre "Refah Partisi"nde bir başkan, bir başkan yardımcısı olacak.

Somali, Afar gibi bölgelerdeki bazı partilerin de yeni partiye katılması beklenirken Refah Partisinin gelecek yılki seçimlere hazır olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, yerel medyada, partilerin birleşme kararına yürütme kurulundaki Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin karşı oy kullandığı belirtiliyor.

Komünist Derg rejiminin yıkılmasının ardından son 28 yıldır ülkeyi tek başına yöneten EPRDF, Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi, Oromo Demokratik Partisi (ODP), Amhara Demokratik Partisi ve Güney Etiyopya Halkları Demokratik Hareketinin (SEPDM) birleşimi.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'sini Amharalar, yüzde 6'sını Tigraylar oluşturuyor.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin idari yapısı ise etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 eyaletten, ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 özel şehir yönetiminden oluşuyor.