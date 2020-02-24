Etiyopya'da iktidar yanlılarının mitingine bombalı saldırı: 29 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Etiyopya'da iktidar yanlılarının mitingine bombalı saldırı: 29 yaralı - Son Dakika

Etiyopya'da iktidar yanlılarının mitingine bombalı saldırı: 29 yaralı

6 saat önce

Etiyopya'da Başbakan Abiy Ahmed destekçilerinin düzenlediği mitinge yönelik bombalı saldırı sonucu 29 kişi yaralandı.

Etiyopya'da iktidar yanlılarının mitingine bombalı saldırı: 29 yaralı, System.String[]

Etiyopya'da Başbakan Abiy Ahmed destekçilerinin düzenlediği mitinge yönelik bombalı saldırı sonucu 29 kişi yaralandı.


Etiyopya'da polis, Ağustos ayında yapılacak seçimler öncesinde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed yanlılarının mitingine bombalı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Başkent Addis Ababa'nın yaklaşık 100 kilometre batısında bulunan Ambo kasabasındaki saldırı sonucu 29 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı. Polis ayrıca saldırının, muhalefet partisi Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) ayrılıkçı silahlı kanadı Oromo Kurtuluş Ordusu üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.


Öte yandan geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Başbakan Abiy Ahmed'in Ambo'daki mitinge katılmadığı ifade edildi. Ülkede 29 Ağustos'ta genel seçim yapılması planlanıyor. Seçim kampanyaları ise Mayıs ayında başlayacak. - ADDİS ABABA

Etiyopya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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