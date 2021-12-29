Etiyopya'da ilk kez Ulusal Diyalog Komisyonu kuruldu - Son Dakika

ADDİS Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da barışın tesis edilmesi için ilk kez Ulusal Diyalog Komisyonu kuruldu.

FANA televizyonunun haberine göre Etiyopya meclisi, komisyonun kurulmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Başbakan Abiy Ahmed tarafından meclise sunulan tasarının kabul edilmesiyle ilk kez ülkede Ulusal Diyalog Komisyonu faaliyete geçti.

Etiyopya'da barışın sağlanması amacıyla kurulan komisyonun 11 üyeden oluşacağı açıklandı.

İsyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.