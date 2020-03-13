Etiyopya'da ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika
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Etiyopya'da ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü

6 saat önce

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Etiyopya'da ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü, System.String[]

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Addis Ababa Şehir Yönetimi Başkanı Takele Uma Banti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir Japonya vatandaşına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Afrika kıtasında Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki yaklaşık 170 virüs vakasının 3'ü ölümle sonuçlandı.

Addis Ababa, Etiyopya, Japonya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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