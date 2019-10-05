Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da "Irreecha" Festivali - ADDİS
Son Dakika Güncel Haber

Etiyopya'da "Irreecha" Festivali - ADDİS

31 dakika önce

Etiyopya'daki en kalabalık etnik grup olan Oromolar, "Irreecha" festivalini kutladı.

Etiyopya'daki en kalabalık etnik grup olan Oromolar, "Irreecha" festivalini kutladı. Başkent Addis Ababa'da düzenlenen ve "Irreecha" olarak adlandırılan şükran bayramı etkinliklerine binlerce Etiyopyalı katıldı. Yerel kıyafetleri ile etkinliğe katılan Oromolar neşe ile dans etti.

Etiyopya'da Irreecha Festivali - ADDİS

Addis Ababa, Etiyopya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı
Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı 2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Sözünü tutan belediye başkanı, belediyeye halk otobüsüyle gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 14:22:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da "Irreecha" Festivali - ADDİS
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]