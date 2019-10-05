Etiyopya'da "Irreecha" Festivali - ADDİS
31 dakika önce
Etiyopya'daki en kalabalık etnik grup olan Oromolar, "Irreecha" festivalini kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:51 Kaynak: AA
Etiyopya'daki en kalabalık etnik grup olan Oromolar, "Irreecha" festivalini kutladı. Başkent Addis Ababa'da düzenlenen ve "Irreecha" olarak adlandırılan şükran bayramı etkinliklerine binlerce Etiyopyalı katıldı. Yerel kıyafetleri ile etkinliğe katılan Oromolar neşe ile dans etti.
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