ADDİS ABABA - Etiyopya'da İslami eğitim sistemiyle 7'nci yüzyıldan beri milyonlarca öğrenci yetiştirildi - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'da, 7'nci yüzyılda Müslümanların bu ülkeye göç etmesiyle milyonlarca öğrenci İslami eğitim gördü.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan hafızlık okulu öğretmenlerinden Saidna Hamza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etiyopya'da İslam dininin tarihi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in akrabaları ve arkadaşlarının, Kureyşli putperestlerden kaçarak Necaşi'ye sığınmasına kadar götürülebilir." dedi.

Ülkedeki İslami eğitimin, Müslümanların bu ülkeye göç etmesiyle 7'nci asırda başladığını kaydeden Hamza, yüzyıllar boyunca bu eğitim sisteminde milyonlarca öğrencinin yetiştiğini belirtti.

Etiyopya'ya gelen ilk Müslümanların ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde Wukro köyüne yerleştiklerini anlatan Hamza, söz konusu kişilerin bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını ve bu vesileyle dünyanın en eski camilerinden El-Necaşi'nin inşa edildiğini söyledi.

Hamza, El-Necaşi camisinin inşa edilmesiyle Etiyopya'da İslami eğitimin başladığını ve sonrasında Sadina Hamza ve Abdul Razak Ali camilerinin de inşa edilmesiyle daha fazla kişiye İslami eğitim verildiğini kaydetti.

Diğer bir öğretmen Anwar Ahmed de İslami eğitim kapsamında öğrencilere, Kur'an-ı Kerim eğitimi, İslam tarihi, Hadis gibi derslerin yanında karakter eğitimine yönelik dersler de verildiği bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 112 milyon nüfusa sahip ülkede, Müslümanlar nüfusun yüzde 40'ını oluşturuyor.