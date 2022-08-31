Etiyopya'da isyancı grup TPLF, insansız hava araçlarıyla saldırılardan hükümeti sorumlu tuttu - Son Dakika
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Etiyopya'da isyancı grup TPLF, insansız hava araçlarıyla saldırılardan hükümeti sorumlu tuttu

31.08.2022 14:01
Etiyopya'da isyancı grup TPLF, insansız hava araçlarıyla saldırılardan hükümeti sorumlu tuttu

Etiyopya'da isyancı grup Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), merkezi hükümetin, ülkenin kuzeyindeki Mekelle şehrine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Etiyopya'da isyancı grup Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), merkezi hükümetin, ülkenin kuzeyindeki Mekelle şehrine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda, dün akşam gerçekleştirilen bombalı saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Reda, ülkenin kuzeyindeki Mekelle şehrinde insansız hava araçlarıyla en az 3 bombalı saldırı düzenlendiğini öne sürdü.

Bombalı saldırılarda hiçbir askeri üssün hedef alınmadığına dikkati çeken Reda, Mekelle Hastanesinin hedef alınan yerler arasında olduğunu iddia etti.

Saldırılardan merkezi hükümeti sorumlu tutan Reda, ölen ya da yaralananlar olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.

Addis Ababa hükümeti ise sivillerin ve sivil yerleşimlerin hedef alındığına dair iddiaları reddederek isyancı TPLF güçlerinin ordu birliklerini hedef aldığını duyurdu.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Başbakan Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koşmuştu.

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Kaynak: AA

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