Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin 18 elebaşı yakalandı - Son Dakika

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) üst düzey 18 isminin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Etiyopya ordusu adına açıklama yapan Tümgeneral Muhammed Tesema, yakalanan TPLF üyelerinin Etiyopya ordusuna karşı savaştığı bilgisini paylaştı.

Tesema, güvenlik güçleri tarafından yakalanan 18 TPLF üyesinden 7'sinin tümgeneral, 9'unun albay ve 2'sinin polis müdürü olduğunu söyledi.

Çatışmalar 3 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti. Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü ele geçirilmişti.