Etiyopya'da isyancı TPLF, ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Etiyopya'da isyancı TPLF, ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi

17.10.2022 03:12
Etiyopya'da isyancı TPLF, ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi

Etiyopya'da ordu ile çatışan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Afrika Birliğinin (AfB) ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi.

Etiyopya'da ordu ile çatışan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Afrika Birliğinin (AfB) ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi.

TPLF'den yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması için AfB'nin yaptığı çağrıların olumlu karşılandığı belirtildi.

Savaşın insani krize neden olduğuna işaret edilen açıklamada, insani yardımın yeniden başlatılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan açıklamada Birleşmiş Milletlerden (BM), Eritre ordusunun Etiyopya topraklarından çekilmesi için baskı yapılması istendi.

AfB, BM, ABD, İngiltere, Almanya, Danimarka, Avustralya ve Hollanda, Etiyopya'da hükümet güçleri ile TPLF arasında devam eden çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Etiyopya ile TPLF arasında Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğunda yapılması planlanan barış müzakereleri ertelenmişti. Addis Ababa hükümeti ve TPLF, mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için AfB'nin barış müzakereleri teklifini daha önce kabul etmişti.???????

Heyetlerin 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyordu.

YORUMLAR
500
BM'den Etiyopya'daki çatışmaların 'derhal durdurulması' çağrısı BM'den Etiyopya'daki çatışmaların 'derhal durdurulması' çağrısı Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Ülkedeki uzlaşı yakın' Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Ülkedeki uzlaşı yakın'
Kaynak: AA

Etiyopya, Eritre, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'da isyancı TPLF, ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:32 Almanya'da enerji krizi büyüyor: Hastanelerimiz kapanabilir
08:15 Tabancayla oynarken kendini kasığından vurdu! Yoldan geçen hurdacı fark etti
08:17 Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi! Sosyal medyada tepki yağdı
08:06 Maden faciasından 3 gün önce! İşte madencilerin son fotoğrafı...
07:47 Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin
07:45 Biri Justin Bieber'ın eşi diğeri eski sevgilisi! Sarmaş dolaş poz verdiler
00:59 Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından biri! Bitlisli Zaro Ağa'nın hikayesi şaşırtıyor
00:35 Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı: Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım
00:32 Edirne'de tüyler ürperten olay! Gece ormana giren 2 genç gördükleri karşısında donup kaldı
17:56 Feci patlama sonrası 6 arkadaşını kurtardı! Maden şehidi, diğer arkadaşları için geri dönmüş fakat oksijeni bitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 08:53:11. #1.11#
SON DAKİKA: Etiyopya'da isyancı TPLF, ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement