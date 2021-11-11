Etiyopya'da isyancılar, hükümete ait bir helikopteri düşürdüğünü öne sürdü - Son Dakika

Ülkenin kuzeyinde 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Reda, "Mile bölgesindeki uçaksavar birimlerimiz, bu sabah bir MI-35 helikopterini düşürdü." ifadesini kullandı.

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