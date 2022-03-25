Etiyopya'da isyancılar hükümetin ateşkes kararına uyacaklarını duyurdu - Son Dakika
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Etiyopya'da isyancılar hükümetin ateşkes kararına uyacaklarını duyurdu

25.03.2022 10:53
Etiyopya'da isyancılar hükümetin ateşkes kararına uyacaklarını duyurdu

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), hükümetin ilan ettiği ateşkese uyacağını duyurdu.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), hükümetin ilan ettiği ateşkese uyacağını duyurdu.

Tigray Dış İlişkiler Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, Tigray yönetiminin ateşkesin başarıya ulaşması için her şeyi yapacağı vurgulandı.

İnsani yardıma izin verilmesinin yanı sıra hükümete bölgedeki telekomünikasyon ve bankacılık hizmetlerinin de yeniden başlatılması çağrısı yapılan açıklamada, Tigray halkı ve hükümetinin barışa bir şans vermek için elinden geleni yapacağı kaydedildi.

Etiyopya hükümeti, dün Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Etiyopya'da ordu ve isyancı TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açmıştı.

Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etmişti.

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Telekomünikasyon, Etiyopya, Ateşkes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'da isyancılar hükümetin ateşkes kararına uyacaklarını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopya'da isyancılar hükümetin ateşkes kararına uyacaklarını duyurdu - Son Dakika
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