Etiyopya'da isyancılardan kurtarılan Mekelle şehrinde okullar yeniden açıldı - Son Dakika

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyonda kurtarılan Mekelle şehrinde okulların yeniden açıldığı bildirildi.

Mekelle Eğitim Müdürü Genet Mebratu, basına yaptığı açıklamada, şehirde güvenliğin sağlanmasıyla 32 devlet ve 30 özel okulun eğitime yeniden başladığını açıkladı.

Çatışmalar nedeniyle bazı okulların hasar gördüğü bilgisini paylaşan Mebratu, okulların tamiri ve ekipmanların tedariki için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

TPLF güçlerinden geri alınan Tigray bölgesinin başkenti Mekelle şehrinde olduğu gibi diğer şehirlerde de yakın zamanda okulların eğitime başlayacağı bildirildi.

Tigray'da çatışmalar sürüyor

Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.