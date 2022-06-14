Etiyopya'da isyancıların saldırısı güvenlik güçlerince püskürtüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Etiyopya'da isyancıların saldırısı güvenlik güçlerince püskürtüldü

14.06.2022 14:15
Etiyopya'da isyancıların saldırısı güvenlik güçlerince püskürtüldü

ADDİS Etiyopya'da isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) ile Shene ve Gambella Kurtuluş Ordusunun güvenlik güçlerine yönelik saldırılarının püskürtüldüğü bildirildi.

ADDİS Etiyopya'da isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) ile Shene ve Gambella Kurtuluş Ordusunun güvenlik güçlerine yönelik saldırılarının püskürtüldüğü bildirildi.

Ülkenin güneybatısında bulunan Gambella Bölgesi eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, eyalet güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çatışma çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Eyaletin başkentinde sabah saatlerinde çıkan çatışmada isyancıların püskürtüldüğü açıklandı.

Açıklamada ölü ya da yaralı sayısı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Eyalet yönetimi bölge halkından sakin olmaları ve panik yapmamalarını istedi.

Etiyopya'da son 4 yıldır Oromiya, Gambella ve Benishangul Gumuz bölgeleri zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

YORUMLAR
500
Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak
Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'da isyancıların saldırısı güvenlik güçlerince püskürtüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:11 Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi
13:31 800 bin yıl önce yakılan ateşi tespit ettiler! İşte İsrailli araştırmacıların yeni yapay zeka keşfi
13:29 Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü
13:18 Kuzenini başından silahla vurarak katletmişti! Cinayetin sebebi kız kaçırma çıktı
13:17 Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 14:21:04. #1.13#
SON DAKİKA: Etiyopya'da isyancıların saldırısı güvenlik güçlerince püskürtüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement