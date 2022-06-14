Etiyopya'da isyancıların saldırısı güvenlik güçlerince püskürtüldü

ADDİS Etiyopya'da isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) ile Shene ve Gambella Kurtuluş Ordusunun güvenlik güçlerine yönelik saldırılarının püskürtüldüğü bildirildi.

Ülkenin güneybatısında bulunan Gambella Bölgesi eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, eyalet güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çatışma çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Eyaletin başkentinde sabah saatlerinde çıkan çatışmada isyancıların püskürtüldüğü açıklandı.

Açıklamada ölü ya da yaralı sayısı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Eyalet yönetimi bölge halkından sakin olmaları ve panik yapmamalarını istedi.

Etiyopya'da son 4 yıldır Oromiya, Gambella ve Benishangul Gumuz bölgeleri zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.