Etiyopya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin karnından 21,7 kilogram tümör çıkarıldı - Son Dakika

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 62 yaşındaki bir hastanın karnından 21,7 kilogram tümör çıkarıldı.
FANA televizyonunun haberine göre, St. Paul Millenium Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran kadın hasta ameliyata alındı.
Başarılı geçen ameliyatta hastanın karnından 21,7 kilogram tümör çıkarıldı.
Hastanın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: AA
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