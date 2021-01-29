Etiyopya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin karnından 21,7 kilogram tümör çıkarıldı - Son Dakika

Etiyopya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin karnından 21,7 kilogram tümör çıkarıldı

29.01.2021 14:49
Etiyopya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin karnından 21,7 kilogram tümör çıkarıldı, System.String[]

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 62 yaşındaki bir hastanın karnından 21,7 kilogram tümör çıkarıldı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 62 yaşındaki bir hastanın karnından 21,7 kilogram tümör çıkarıldı.

FANA televizyonunun haberine göre, St. Paul Millenium Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran kadın hasta ameliyata alındı.

Başarılı geçen ameliyatta hastanın karnından 21,7 kilogram tümör çıkarıldı.

Hastanın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Addis Ababa, Etiyopya, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin karnından 21,7 kilogram tümör çıkarıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin karnından 21,7 kilogram tümör çıkarıldı - Son Dakika
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