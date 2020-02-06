Etiyopya'da kilise yıkımını engelleyenlere polis ateşi: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etiyopya'da kilise yıkımını engelleyenlere polis ateşi: 2 ölü - Son Dakika

Etiyopya'da kilise yıkımını engelleyenlere polis ateşi: 2 ölü

6 saat önce

Etiyopya'da yasa dışı şekilde inşa edilen bir kilisenin yıkımına tepki gösterenlerden iki kişi, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Etiyopya'da kilise yıkımını engelleyenlere polis ateşi: 2 ölü, System.String[]

Etiyopya'da yasa dışı şekilde inşa edilen bir kilisenin yıkımına tepki gösterenlerden iki kişi, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkent Addis Ababa'da yasa dışı şekilde inşa edilen bir kilisenin yıkılmasına yerel halk tepki gösterdi.

Polis, kendisini ve yıkım ekibini taşlayan kalabalığa, göz yaşartıcı bomba ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Addis Ababa Belediye Başkanı Takele Uma, çıkan olaylarda iki kişinin öldüğünü, yedi kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiyopya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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