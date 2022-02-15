Etiyopya'da Kovid-19 aşılama kampanyasının ikinci aşaması başladı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'da Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının ikinci aşamasının başladığı bildirildi.

Etiyopya Sağlık Bakanı Dr. Lia Tadesse, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini açıkladı.

Tadesse, ülke çapında Kovid-19 aşılama kampanyasının ikinci aşamasının başladığını belirtti.

İlk aşamada 10 milyon Etiyopyalının aşılandığı bilgisini paylaşan Tadesse, ikinci aşamada ise 20 milyon doz aşı dağıtıldığını kaydetti.